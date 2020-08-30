علي جمعة يقدم نصيحة لكل شخص افترى عليه الناس بالكذب

قدم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصيحة لكل شخص يفتري بالكذب، موضحا : إذا افترى أحدهم عليك الكذب فهذا بالطبع شئ يغيظ، ولكنك إذا تأملت فسوف تتساءل لماذا سلط اللهُ علىّ هذا؟ فتأتى الإجابة {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} إذن طالما أنه ليبلونا؛ فتصبر مع كمال الرضا والتسليم {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} فتفوض أمرك لله وتعفو وتصفح {فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة109) فتجد أن الله سبحانه وتعالى قد أفهمك الْعِبْرَة عندما تقوم بتهدئة نفسك، وَحَوَّلَ ألسنة الخلق عنك بعد ما كانت عليك.





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: لكن لماذا جعلها علىّ أولا؟ حتى يرى {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} حتى يختبرك؛ لأن الغرض هو لنبلوكم .. أى أن هناك امتحان.





وأكمل: سيدنا محيى الدين بن العربى كان يسير فى الطريق فَتَعَرَّض له صبيان صغار يشيرون إليه قائلين: هذا هو الكافر، وكان يسير معه شخص، فقال له: ألاَ تزجرهم! فقال له: لماذا؟ إن الصورة التى فى أذهانهم هى أننى كافر وأقول بالحلول والاتحاد ومثل هذه الأشياء الباطلة، ولو زجرتهم فهذا معناه أننى أقول لهم أن الصورة التى فى أذهانكم هى الإسلام الصحيح، فقال له: ولكنك لست كذلك. فرد عليه: إذن يعلمهم الله فلا دخل لى بذلك .. معنى ذلك أنه نَفَى نفسه تمامًا؛ فأصبحوا يقولون عنه الإمام الأكبر، والكِبْرِيتُ الأحمر. لماذا؟ لأن الناس متسلطة عليه بالسباب ومتسلطة عليه بقول الباطل.



