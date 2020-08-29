السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

ادلى السائق المتهم بمحاوله القاء زوجته من" بلكونة" منزلهما فى حلوان، باعترافات كاملة حول سبب قيامه بالتخلص من زوجته.





وقرر امام رجال المباحث "هناك خلافات عائلية منذ ١٥ عاما وتجددت منذ يومين فقد فوقعت بيننا مشاجرة حاولت على أثرها التخلص منها لكن بالتهديد".





واشار المتهم إلى اننى لدى ٤ اولاد منها ولا استطيع التخلص منها لكننى كنت بهددها لتهذيبها ولم ارد قتلها.





وكان رجال الامن بالقاهرة تمكنوا من القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يعتدى بالضرب على زوجته، محاولا إلقاءها من الطابق الخامس بمنطقة حلوان .





رصدت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تداول فيديو انتشر بشكل كبير عبر " الفيس بوك " اثناء قيام زوج بالاعتداء بالضرب على زوجته محاولا القاءها من الطابق الخامس .





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه ضبط المتهم بعد إستصدار اذن من النيابة العامة ، حيث تم تحديد الزوج و مكان الواقعة.





وتبين أن الواقعة فى عقار بأرض الجنينة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتم تصويرها من قبل احد الجيران الذى شهد تفاصيل الواقعة ونشر الفيديو على السوشيال ميديا لفضح انتهاكات الزوج .





وتمكن المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان من ضبط الزوج وتبين أنه سائق "توك توك"، ودائم التشاجر مع زوجته منذ ١٥ عاما بسبب خلافات أسرية بينهما ، وهو ما ايدته فى اقوالها الزوجة ايضا وشهود العيان من الجيران.

وأشارت التحريات إلى أنه قبل الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم وأشقاء زوجته وتعدوا فيها عليه بالضرب، فقام بعدها بالتعدي عليها ومحاولة الإلقاء بها من بلكونة الشقة.





وأضافت التحريات أن المتهم لديه 4 أبناء من زوجته، وفي الآونة الأخيرة نشبت عدة مشاجرات مع أشقاء زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.