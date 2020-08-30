المصري: نتعرض للظلم.. والأهلي لا يحتاج مجاملة.. فيديو

هاجم محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشأن إصابات كورونا التي تضرب الفريق، لافتا إلى أن هناك تعنتا ضدهم .





وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: دعنا نتحدث عن الظلم الواقع علينا، لدينا لاعبين أثبتت فحوصاتهم سلبية الحالة، ولكن تم منعهم من اللعب من قبل الجبلاية.





وأضاف أن اللاعبين هم احمد مسعود وأحمد شحاتة ووادي وجابر وشوشة.

وتابع: الأهلي ناد كبير ولا يحتاج لمجاملة، ما حدث اليوم كان بفعل فاعل.