الزمالك: تحليل الدم غير دقيق لكشف إصابات كورونا.. ولدينا ‏‏3 إصابات

قال محمد أسامة طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك إن تحليل الدم الذي تم الاستعانة به مؤخرًا من قبل اتحاد الكرة المصري بدلًا من المسحات، غير دقيق على الإطلاق في فحص فيروس كورونا.
وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة" الزمالك": "اندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات بتحاليل الدم الغير دقيقة".
وواصل:" التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الاطلاق".
وأنهى تصريحاته قائلًا:" ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير".