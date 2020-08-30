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رياضة

الزمالك: تحليل الدم غير دقيق لكشف إصابات كورونا.. ولدينا ‏‏3 إصابات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:23 ص
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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حسام الحارتي
قال محمد أسامة طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك إن تحليل الدم الذي تم ‏الاستعانة به مؤخرًا من قبل اتحاد الكرة المصري بدلًا من المسحات، ‏غير دقيق على الإطلاق في فحص فيروس كورونا.‏

وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة" الزمالك": "اندهش من استبدال اتحاد الكرة المسحات ‏بتحاليل الدم الغير دقيقة".‏

وواصل:" التحاليل أفادت بوجود 3 حالات مصابة بكورونا داخل فريق ‏الكرة بالزمالك، ولكنها غير دقيقة على الاطلاق".‏

وأنهى تصريحاته قائلًا:" ربما اللجنة الخماسية قامت بتغيير البروتوكول ‏من أجل تكلفة المسحات بعكس تحاليل الدم الذي لا تكلفهم الكثير".
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