إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 25 مليون شخص

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في إحصاء لها اليوم الأحد، بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم تجاوز حاجز الـ25 مليون شخص.





وتتصدر الولايات المتحدة تليها البرازيل قائمة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا على صعيد الإصابات والوفيات.





وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 978 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 181 ألفا و143 شخصا.





وسجلت الولايات المتحدة 44 ألفا و656 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و890 ألفا و532 شخصا.





وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 758 حالة وفاة و41.350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووصل إجمالي وفيات البرازيل منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى 120 ألفا و262 حالة، كما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 3 ملايين و846 ألفا و153 شخصا.



