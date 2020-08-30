جامعة الإسكندرية تكرم بائع الفريسكا.. اليوم

يستقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الطالب ابراهيم عبد الناصر (بائع الفريسكا) لتكريمه، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة أبو خضر بمبنى إدارة الجامعة، وذلك بعد تفوقه في الثانوية العامة





ويعتبر ابراهيم من أوائل مدرسة شهداء ثورة ٢٥ يناير للمتفوقين بإدارة شرق التعليمية، وجاء في المركز الثاني على شعبة العلوم بالمدرسة بمجموع ٤٠٨.٥.





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وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن الطالب ضمن الأوائل على المحافظة وسيتم تكريمه مع زملائه من المحافظ خلال الأيام القادمة المقبلة.





وقرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تكريم طالب الطب ابراهيم عبد الناصر وتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير وذلك لتفوقه في الثانوية العامة.



