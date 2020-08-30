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بائع الفريسكا لـ صدى البلد: لم أتوقع ما حدث .. وأتمنى التخصص في الجراحة العامة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:08 ص
بائع الفريسكا: لم
بائع الفريسكا: لم أتوقع ما حدث وتصوير الفيديو كان عفويًا
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أحمد بسيوني
قال طالب الطب إبراهيم عبد الناصر راضي، الشهير بـ« طالب الفريسكا»، إنه لم يكن يتوقع انتشار الفيديو الرهيب بهذه الطريقة، حيث كان تصوير الفيديو عفويًا، وأنه يعمل في هذه المهنة منذ الصغر ولا يخجل منها إطلاقًا.

وأضاف لموقع صدى البلد: "الحمد لله انا مكنتش متوقع حاجة زي كدا أبدا، اللي صور الفيديو أنا أشيله فوق راسي بصراحة الراجل عمل فيا واجب كبير اوي.. والحمد لله مش متعود على الدوشة والإعلام".

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وأشار إلى أنه يعمل في فترة الصيف فقط ووقت الدراسة يكون للمذاكرة، مضيفًا: "انا بشتغل في الصيف فقط الدراسة للدراسة وخصوصا أنا علمي والدراسة العلمية محتاجة مجهود ومذاكرة كتير، وبشتغل في مجال بيع الفريسكا من زمان من رابعة ابتدائي، في الصيف بالساحل الشمالي".

وأعرب عن سعادته بتحقيق حلم الطفولة بدخوله كلية الطب، ليدخل الفرح والسرور على والده وأسرته، متمنيًا أن يتخصص في الجراحة العامة.

وقرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تكريم طالب الطب ابراهيم عبد الناصر وتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير وذلك لتفوقه في الثانوية العامة.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) فيديو يظهر فيه شاب يبيع فريسكا في أحد شواطئ الساحل الشمالي، وتفاعل الألاف من المواطنين مع هذا الفيديو، والذي يحكي فيه عنه أنه من محافظة الإسكندرية وحاصل على ٩٩.٦٪، والتحق بكلية الطب.

ويعتبر ابراهيم من أوائل مدرسة شهداء ثورة ٢٥ يناير للمتفوقين بإدارة شرق التعليمية، وجاء في المركز الثاني على شعبة العلوم بالمدرسة بمجموع ٤٠٨.٥. 

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