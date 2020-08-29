وأنت جاي هات معاك فريسكا.. هاني يونس يكشف تفاصيل مكالمة الطالب إبراهيم عبدالناصر ووزير التعليم العالي.. فيديو

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غدا،





ونوه إلى أن الوزير طلب مقابلة إبراهيم في مكتبه؛ من أجل الاحتفال به، معقبا: "بس وأنت جاي هات معاك فريسكا".

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن الطالب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا، إنه "شاب يفرَّحويوجه رسالة إلى كل المحبطين من الشباب، وبيقول لهم: لأ.. في أمل.. احنا نقدر".وأضافخلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أىخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "الدولة لو موقفتش بجانب الناس دي؛ يبقى مينفعش.. وبالتالي فور انتشار الفيديو على وسائل التواصل، تواصلنا جميعا مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي".واستطرد: عندما تواصلت مع وزير التعليم العالي وحدثته عن الفيديو؛ قالي" الناس كلها بعتتلي الفيديو.. وبنحاول نتواصل معاهولكن التليفون مشغول".وأوضح: "قمت بكتابة بوست على الفيس بوك؛ من أجل التوصل إلى إبراهيمأو أي أحد من اقاربه.. وبالفعل توصلت إلى خال الطالبوقمنا بالتواصل معهومع وزير التعليم العالي من خلال مكالمة مجمعة".وواصل: وزير التعليم العالي عرض على إبراهيم أن يتكفل بكل مصاريف دراسته في كلية الطب بالإسكندريةأو أن يقوم بنقله إلى إحدى الجامعات الجديدة.. ولكن إبراهيم فضل التواجد والاستمرار بالإسكندرية.وأشار إلى أن وزير التعليم العالي سيرسل خطاب إلى رئيس جامعة الإسكندرية،بتفاصيل المنحة الدراسية الكاملة الخاصة به".