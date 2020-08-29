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وأنت جاي هات معاك فريسكا.. هاني يونس يكشف تفاصيل مكالمة الطالب إبراهيم عبدالناصر ووزير التعليم العالي.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:30 م
لطالب إبراهيم عبد
لطالب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا
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اسراء صبري
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن الطالب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا، إنه "شاب يفرَّح، ويوجه رسالة إلى كل المحبطين من الشباب، وبيقول لهم: لأ..  في أمل.. احنا نقدر".

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أىخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "الدولة لو موقفتش بجانب الناس دي؛ يبقى مينفعش.. وبالتالي فور انتشار الفيديو على وسائل التواصل، تواصلنا جميعا مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي".

واستطرد: عندما تواصلت مع وزير التعليم العالي وحدثته عن الفيديو؛ قالي" الناس كلها بعتتلي الفيديو.. وبنحاول نتواصل معاه، ولكن التليفون مشغول".

وأوضح: "قمت بكتابة بوست على الفيس بوك؛ من أجل التوصل إلى إبراهيم، أو أي أحد من اقاربه.. وبالفعل توصلت إلى خال الطالب، وقمنا بالتواصل معه، ومع وزير التعليم العالي من خلال مكالمة مجمعة".

وواصل: وزير التعليم العالي عرض على إبراهيم أن يتكفل بكل مصاريف دراسته في كلية الطب بالإسكندرية، أو أن يقوم بنقله إلى إحدى الجامعات الجديدة.. ولكن إبراهيم فضل التواجد والاستمرار بالإسكندرية.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي سيرسل خطاب إلى رئيس جامعة الإسكندرية، غدا، بتفاصيل المنحة الدراسية الكاملة الخاصة به".

ونوه إلى أن الوزير طلب مقابلة إبراهيم في مكتبه؛ من أجل الاحتفال به، معقبا: "بس وأنت جاي هات معاك فريسكا".
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