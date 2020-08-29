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ثقافة

الحضرة الصوفية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية غدا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:42 م
الحضرة الصوفية
الحضرة الصوفية
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أحمد بسيوني
تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدي صابر في الثامنة من مساء غد الأحد ، حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني على مسرح دار أوبرا الاسكندرية

تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها سبحانك ربى ، ما شممت الورد ، سكن الفؤاد ، هم بالحبيب محمد ، اعد لنا ذكرى الاحباب ، على بعد الحمى ، الاماكن الى الكنانة تهنى  ، احبك حبين ، مدد يا سيدة ، ارحم محبينك ، سيدنا النبى يا جماله ، انى جعلتك فى الفؤاد محدثى ، قمر سيدنا النبى ، يا من بلغ العلا بتمامه ، لا اله الا الله.

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يشار ان مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم.

وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
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