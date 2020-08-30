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حوادث

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالقاهرة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:25 م
التموين
التموين
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مصطفى الرماح
 نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مخزنين غير مرخصين بالقاهرة تابعين لإحدى الشركات بداخلهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 حيث تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .


وعثر بداخل المخزن على ( 835776 ) عبوة قهوة سريعة التحضير  و ( 4808 ) عبوة مسلى وكمية قدرها ( 3,672 طن ) زيت طعام و ( 591840 ) عبوة كوفى ميكس و ( 36672 ) عبوة تونة و ( 4564 ) عبوة عسل نحل و ( 23316 ) عبوة بسكويت و ( 1904 ) عبوة حليب مجفف و ( 1428 ) عبوة صلصه و ( 3636 ) عبوة مايونيز و ( 58176 ) عبوة كابتشينو و ( 185760 ) عبوة نسكافية و ( 218592 ) عبوة مرقة دجاج و ( 35000 ) عبوة فانليا و ( 20160 ) عبوة و ( 21000 ) عبوة بيكنج بودر  و ( 9520 ) عبوة فول مدمس و ( 4536 ) عبوة عصير  و ( 468 ) عبوة خل و ( 1800 ) عبوة مربى و ( 4440 ) عبوة لبن حليب و ( 1200 ) عبوة جبنه وكمية قدرها ( 432 كيلو ) منظف ملابس وكمية قدرها ( 2,250 طن ) مسحوق غسيل و ( 7527 ) عبوة كلور منظف و ( 2472  ) عبوة مسحوق غسيل .
جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط ( مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لذات الشركة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ) لإدارته المخزن  بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة  وعثر بداخل المخزن على ( 2.621.520 ) عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها و ( 40000 ) إستيكر لتغليف عبوات التونة و ( 5 ) عبوات لاصق وكمية من الكراتين الفارغة وماكينات تغليف .   
بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالقاهرة
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