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حوادث

الدم بقى ميه.. كشف لغز مقتل تاجر مخدرات داخل شقته بالجيزة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:21 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة مقتل مواطن داخل مسكنه بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بشقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم والعثور بإحدى غرف الشقة على (مكبس لصناعة مخدر الحشيش - و11 قطعة حشيش)، وكذا كيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله (31) قطعة حشيش.

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 أسفرت تحريات فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (نجار مسلح - بائع متجول).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول بارتباطه بعلاقة قرابة بالمجنى عليه وأن الأخير مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه إلا أنه ماطل فى رد المبلغ المالى، وأثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثانى الذى تربطه علاقة جيرة والذى أخبره بوجود خلافات مالية بينهما حيث أن المجنى عليه مدين له أيضًا بمبلغ 50 ألف جنيه وظنًا منهما باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة.

فاتفقا فيما بينهما على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته، وأضاف المتهم الأول أنه فى سبيل تنفيذ مُخططهما قام بمساعدة المتهم الثانى فى الدلوف لشقة المجنى عليه وقيامهما بالاعتداء عليه مما أودى بحياته ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية واستوليا على هاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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