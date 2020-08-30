مع ممثلة الأمم المتحدة .. وزير الخارجية يبحث سبل التسوية السلمية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية سامح شكري المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث التطورات السياسية والميدانية المُتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، والرؤية بشأن سبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وتؤكد مصر على القلق إزاء الأوضاع الراهنة في ليبيا على مختلف الأصعدة، وتبدى الأمل في إمكانية التوصل إلى حل عن طريق عملية الحوار السياسي. بحيث يصبح الفائز الوحيد هو الشعب الليبي.





وتطالب الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي بأن تظل ثابتة في التزامها ودعمها للعملية السياسية في ليبيا. ويتعين عدم التسامح مع أية محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية عبر سبل غير ديمقراطية."







