AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب علمي علوم .. 98.53 للطب .. وطب أسنان 98.41.. و98 للصيدلة.. وعلاج طبيعي 97.9

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:43 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى اهم ثمار النجاح خلال هذا العام هو استمرار الدراسة في التعليم العام والجامعي حريصين على توفير فرصة كبيرة للطلاب في الدراسة الجامعية من التوسع في إنشاء كليات جديدة تحقق أهداف جديدة ومع زيادة الإعداد فتعظيم فرص التعليم الطلاب من خلال التوسع مثل التوسع في كليات الحاسبات والمعلومات لمواكبة السوق العالمي بالإضافة إلى التوسع في البقاع الجغرافية المختلفة.



وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحد الأدنى لكليات الطب 98.53 للطب، وطب اسنان 98.41، و98 للصيدلة، والعلاج طبيعي 97.9.


وتفتح بعد قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق الجامعات 2020، لطلاب المرحلة الأولى للحصول على النتائج وطباعة ورقة الترشيح للكليات، وذلك عقب انعقاد مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر (12) من ظهر اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس.



ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط

www.Tansik.Egypt.gov.eg



وانطلقت ، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١، بينما لطلاب الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".



جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.



وكان قد شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم احد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة .




وأضاف عبد الغفار أنه اطمأن على سير وسهولة الإجراءات لطلاب الشهادات العربية والاجنبية وطلاب الثانوية العامة، كما أطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير أعمال مكتب التنسيق بالمرحلة الأولى وتوفير جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بمكتب التنسيق، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: 29 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات |شاهد

حصاد المرحلة الأولى من التنسيق 2020.. 149.500 ألف طالب سجلوا رغباتهم.. واليوم الفرصة الأخيرة للتسجيل والتعديل

التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى .. غدا

تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وموعد انطلاقها |غدا

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

طلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى بعد قليل عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

قرار تمكينها من الشقة.. سر محاولة سائق إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان

الجمارك: سيارة ياسمين صبري معفاة من الرسوم وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور

للرحيل عن برشلونة .. لويس سواريز يشترط الحصول على 14 مليون يورو

شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

بالورود وبتقليد رش المياه.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Animawings الرومانية.. صور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جديدة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها رولز رويس الفاخرة

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود