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فن

المرض اللعين .. وفاة والد الموسيقى خالد الكمار

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:15 م
خالد الكمار
خالد الكمار
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أحمد إبراهيم
نشر الموسيقى خالد الكمار تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والده. 

وقال خالد الكمار : "انتصر المرض اللعين ليس على والدي فقط، ولكن علينا كلنا كأسرة. والدي توفى".

خالد الكمار قام بالمشاركة في وضع موسيقى أكثر من عمل مميز في السينما ومنهم "عشم"، "ديكور"، "بشترى راجل"، "لأص بغداد"، وفي الدراما التلفزيونية أيضا، مثل "أفراح القبة"، و "وساوس" الذي عرض مؤخرا على شبكة نتفليكس.

فيلم "صاحب المقام" كان من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى الجاري، بدور العرض السينمائية، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه عبر المنصة الإلكترونية بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد بـ 25% فقط.

الفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
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