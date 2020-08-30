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محافظات

الثانية على الجمهورية بالدبلوم: الصلاة والقرآن سر تفوقي.. ونفسي أبقى خبيرة اقتصادية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:10 م
الطالبة ريهام وسط
الطالبة ريهام وسط أسرتها
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أحمد على

شهدت قرية كفر سالم النحال بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، حالة من البهجه والسعادة الغامرة على وجوه أفراد عائلة الطالبة ريهام عصام بدير حماد، عقب حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الدبلومات الفنية بمجموع 98.63%.

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"الحمد لله تحقق حلم حياتي بأن أكون ضمن صفوف الطالبات والطلاب الأوائل على مستوي الجمهورية " بتلك الكلمات عبرت عما بداخلها الطالبة "ريهام " الحاصله علي المركز الثاني على مستوي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجاري (نظام الثلاث سنوات).

وأضافت الطالبه المتفوقه أن سر تفوقها الدارسي جاء لحرصها على حفظ القران الكريم والمداومه علي أداء صلاه مؤكدة أنها كانت تنظم وقتها بين الذهاب للمدرسة والدروس ومذاكرة المواد حيث كانت تذاكر بمعدل 7 ساعات متواصلة.

وكشفت أن عائلتها وفرت لها كل سبل الراحة حتى تستطيع التركيز والاجتهاد وهو ماكان من أسباب التفوق فى دراستها.

كما قدمت تفوقها وحصولها علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية الي والدها ووالدتها وشقيقاتها البنات ومعلميها، متنمية بأن تلتحق بكلية التجارة وتكون خبيرة اقتصادية.

كما أكد عصام بدير والد الطالبة ريهام صاحبة المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في التعليم الفني :أنا كنت واثق بنتي هطلع من الاوائل لأنها من حفظة القرآن الكريم مضيفا أنه رفض التحاق نجلتة بالثانوية العامة ودخولها في نظام التعليم الفني موضحًا أن التعليم الفني لك مجالاتة الواسعة".

الثانية على الجمهورية بالدبلوم: الصلاة والقرآن سر تفوقي.. ونفسي أبقى خبيرة اقتصادية
الثانية على الجمهورية بالدبلوم: الصلاة والقرآن سر تفوقي.. ونفسي أبقى خبيرة اقتصادية
الثانية على الجمهورية بالدبلوم: الصلاة والقرآن سر تفوقي.. ونفسي أبقى خبيرة اقتصادية
الثانية على الجمهورية بالدبلوم: الصلاة والقرآن سر تفوقي.. ونفسي أبقى خبيرة اقتصادية
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