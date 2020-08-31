خطر داهم.. انتشار الخيول يمنع المواطنين من الاستمتاع بشاطئ العريش.. شاهد

وقال حسين ابراهيم من العريش ، ان الخيول أصبحت مصدرا لتحقيق دخل لأصحابها ، ولذا فقد زاد عددها علي الشاطيء ، والمفترض أن يحصل أصحابها علي رخصة من السياحه ومجلس المدينة اذا كان ذلك متاحا ، مع تحديد أماكن الحركه بعيدا عن تواجد الأسر، ولها الأطفال.واضاف جمعة محمد أحد أبناء العريش، إن عناية الله وحدها هي من أنقذت طفلة صغيرة من تحت أقدام الخيول التي يتم تأجيرها للأولاد وتجري عمليات السباق على الشاطئ في منطقة ما بين ألالسنة المنتشرة علي طول الشاطئ والكورونيش، وهي منطقة تشهد تجمعات للأسر ، ولا يسمح على الإطلاق لعمليات سباق الخيول التي تتم على الشاطئ.وأشار احمد علي ، أن هناك عمليات دهس تحدث بشكل يومي للاطفال وآخرها لطفله عمرها ٤سنوات ، وبالرغم أنه لا توجد أي حالات وفيات للأطفال بسبب سباقات وألعاب الخيول على الشاطئ، إلا أنه يجب منعها وتخصيص أماكن بعيدة عن مناطق تواجد الاسر مع أطفالها.اقرأ أيضا: