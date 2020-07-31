كانت تشبه عربة الخيول وقطعت 194 كيلو مترا.. ما هي مواصفات أول سيارة مرسيدس في العالم؟

احتلت سيارة مرسيدس مكانة كبيرة في قلوب محبيها، لأنها استطاعت ببساطة الجمع بين الفخامة والأناقة، وذاع صيتها في جميع أنحاء العالم وأصبحت من أشهر العلامات التجارية في صناعة السيارات الألمانية.









ولكن عند العودة للخلف والرجوع بالزمن، نجد أن تاريخ صناعة السيارات يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي؛ حين قدم كل من ليوناردو دافنشي وإسحاق نيوتن تصاميم ورسومات مبدئية للسيارات، بعد ذلك؛ بدأ المخترعون بتجارب عديدة لصناعة السيارات التي تنوّعت طرق عملها وأشكالها.

استطاع كارل بنز ذاك الشاب الفقير الذي كان يساعد والده في صناعة الأقفال أن يثبت جدارة ويتفوق بشكل كبير في دراسته، وبالفعل وفي عام 1864 حصل بنز على دبلوم الهندسة، وحصل على براءة اختراع بعدما قام باختراع محركين للسيارة وبعدها قرر إنشاء شركة تحمل اسمه.

وبعدها استطاع كارل أن يقوم بصناعة أول سيارة مرسيدس في العالم، التي مازالت تحمل اسمه حتى الآن، وتم إنتاجها عام 1886 لتفتح المجال لمحركات الاحتراق الداخلي للظهور للعلن حيث أنها بداية المسيرة لكافة ما يتعلق بالسيارات حتى وقتنا الحاضر.

تمتعت سيارة مرسيدس- بنز الأولى بالعديد من الإمكانيات المتطورة فكانت مزودة بمحرك احتراق داخلي الأول من نوعه في العالم.





جرى إنتاجها في الفترة الواقعة ما بين 1886-1893، وكانت تشبه عربات الخيول.