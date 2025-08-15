تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

ناقشت كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، قسم الإدارة الرياضية والترويح، رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية المقدمة من الباحث عمر الشحات عمر حجازي، معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لشؤون الرياضة، بعنوان: "الاتصالات التسويقية المتكاملة وعلاقتها بالعائد الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة".

شكّلت لجنة الإشراف من الدكتور حسين سيد أيوب – أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق، والدكتور ممدوح إبراهيم علي – أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن علي الشاعر – أستاذ الإدارة الرياضية المساعد ورئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق.

وضمّت لجنة المناقشة والحكم:

مشرفًا: الدكتور حسين سيد أيوب – أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق، والدكتور حسين عمر المصري – أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بكلية علوم الإدارة والاقتصاد جامعة سرت وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الجامعات المصرية، قطاع التربية الرياضية (مناقش)، والدكتور ممدوح إبراهيم علي – أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق، والدكتور هشام حسين علام – أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق (مناقش)، والدكتور أيمن علي الشاعر – أستاذ الإدارة الرياضية المساعد ورئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية ببنها – جامعة الزقازيق.

وأقيمت المناقشة بقاعة المناقشات الكبرى بكلية التربية الرياضية، بحضور لفيف من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن الرياضي، وسط إشادة بأهمية الرسالة في دعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في قطاع الشباب والرياضة وتعظيم العوائد الاقتصادية للمشروعات الرياضية.