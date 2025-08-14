قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملابس خادشة للحياء .. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة
باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025
أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح
تركيا: عودة أكثر من 400 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
الرئيس السيسي يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبري أبيس شرقي الإسكندرية

حملات إزالة بأبيس شرقي الإسكندرية
حملات إزالة بأبيس شرقي الإسكندرية
أحمد بسيوني

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس حى شرق بإزالة كافة الإشغالات والاكشاك وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام أسفل كوبري أبيس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، نفذت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بالاشتراك مع القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة تمكنت من إزالة التعديات أسفل كوبري أبيس وإزالة عدد من الورش المخالفة عبارة عن مبان وغرف على مساحة ٢٤٣م٢ في ولاية هيئة الطرق والكبارى فضلا عن إزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

يأتي ذلك بعد جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بطريق الإسكندرية الزراعي - أسفل كوبري أبيس وجّه خلالها رئيس حي شرق بسرعة تنظيم المنطقة أسفل الكوبري، وإزالة الأكشاك والورش المخالفة وتعديات الباعة الجائلين. 

كما شدد على مراجعة تراخيص المشاتل وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالطريق، ودراسة تنفيذ تحسينات مرورية لتفادي التكدسات المستقبلية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي. ووجّه كذلك بدراسة إنشاء مواقف رسمية أسفل الكوبري لمنع الوقوف العشوائي.

الاسكندرية الاشغالات كوبري أبيس حملة مكبرة إزالة الأكشاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

ترشيحاتنا

داليا البحيري

شاهد.. داليا البحيري تبهر متابعيها بفستان لافت

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بالصور

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد