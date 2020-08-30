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محافظات

من أصل 232.. نقل 72 أسرة فقط من المتضررين بأرض مطار إمبابة حتى اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:21 م
نقل الأسر المتضررة
نقل الأسر المتضررة
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محمد الصاحى

أكد مصدر مسئول من محافظة الجيزة، أنه أجهزة المحافظة تمكنت حتى اليوم من إخلاء 72 أسرة من الأسر القاطنة بلوكات منطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، والصادر بحقهم قرار نقل فوري بنا على تقرير لجنة مركز بحوث الاسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض .

 

وأوضح المصدر أن إجمال عدد الأسر التي سيتم نقلها من تلك المنطقة الخطرة 232 أسرة يقطنون 7 بلوكات سكنية في منطقة أرض المطار، ويتم نقلهم إلى منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

 

من جانبة أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه سيتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطني تلك البلوكات ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.

 

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والامتعه وكافة الاغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم .

من أصل 232.. نقل 72 أسرة فقط من المتضررين بأرض مطار إمبابة حتى اليوم
من أصل 232.. نقل 72 أسرة فقط من المتضررين بأرض مطار إمبابة حتى اليوم
من أصل 232.. نقل 72 أسرة فقط من المتضررين بأرض مطار إمبابة حتى اليوم
من أصل 232.. نقل 72 أسرة فقط من المتضررين بأرض مطار إمبابة حتى اليوم
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