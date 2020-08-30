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أخبار البلد

استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. هالة زايد تتفقد وحدة صحة طب أسرة البعيرات بالأقصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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محمد غالي
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وحدة صحة طب أسرة البعيرات، في إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية  للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة،  والوقوف على معدلات تسجيل الأسر، ومراجعة الملفات التي تم فتحها، كما اطمأنت على وجود أرصدة كافية من التطعيمات والأمصال خاصة مصل الثعبان، والعقرب.


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بسرعة حصول العاملين بالوحدة من الأطقم الطبية والإدارية على جهاز "التابلت" لسهولة عملية إدخال البيانات الخاصة بالمترددين على الوحدة.


وأشار إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هي إحدى وحدات الجيل الثاني وتدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، وتدعم إتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.


يذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد،  إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
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