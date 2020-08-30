استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. هالة زايد تتفقد وحدة صحة طب أسرة البعيرات بالأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وحدة صحة طب أسرة البعيرات، في إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر، ومراجعة الملفات التي تم فتحها، كما اطمأنت على وجود أرصدة كافية من التطعيمات والأمصال خاصة مصل الثعبان، والعقرب.









وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بسرعة حصول العاملين بالوحدة من الأطقم الطبية والإدارية على جهاز "التابلت" لسهولة عملية إدخال البيانات الخاصة بالمترددين على الوحدة.









وأشار إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هي إحدى وحدات الجيل الثاني وتدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، وتدعم إتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.







