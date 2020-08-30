AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد بيان القوات المسلحة.. أحمد موسى: قناة الجزيرة بتعيط من 2013 ولسه هتعيط ..فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:48 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، تعليق قناة "الجزيرة" على بيان القوات المسلحة، قائلًا "قناة الجزيرة بتعيط من 2013 ولسه هيعيطوا تخيلوا، ووصفت شهداء القوات المسلحة بالقتلى، وليس الشهداء".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قناة الجزيرة لن تكف عن دعم القنوات الإرهابية، ومازالت مستمرة في حملتها على الدولة ومؤسساتها".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، أكدت فيه أن القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وتروع المواطنين الآمنين.

وأسفرت الجهود في المدة 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجأ لها وتكديس الأسلحة والذخائر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تتمكن من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ..فيديو

القوات المسلحة: مقتل 77 تكفيريا في وسط وشمال سيناء ..فيديو

القوات المسلحة: مقتل 77 إرهابيا بشمال سيناء وتدمير 317 وكرا

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

القوات المسلحة : تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ليلى أحمد زاهر

الخطيب وأبوتريكة الأبرز.. تكريم لاعبي نادي الـ 100 بوضع أسمائهم على جدران الجبلاية

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

صورة جديدة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها رولز رويس الفاخرة

الأهلي يفتقد جهود نجم الفريق خلال مواجهتي دجلة والحدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر المبلل.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول الفاكهة

سبايكر الهولندية تكشف عن سيارة خارقة.. صور