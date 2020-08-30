بعد بيان القوات المسلحة.. أحمد موسى: قناة الجزيرة بتعيط من 2013 ولسه هتعيط ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تعليق قناة "الجزيرة" على بيان القوات المسلحة، قائلًا "قناة الجزيرة بتعيط من 2013 ولسه هيعيطوا تخيلوا، ووصفت شهداء القوات المسلحة بالقتلى، وليس الشهداء".





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قناة الجزيرة لن تكف عن دعم القنوات الإرهابية، ومازالت مستمرة في حملتها على الدولة ومؤسساتها".





وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، أكدت فيه أن القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وتروع المواطنين الآمنين.





وأسفرت الجهود في المدة 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجأ لها وتكديس الأسلحة والذخائر.



