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حوادث

عقب تداول الفيديو على فيس بوك.. ضبط مالكة لانش ألقت مخلفات بنهر النيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:56 م
القاء مخلفات فى النيل
القاء مخلفات فى النيل
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لكافة السلوكيات السلبية ، ومن أبرزها مظاهر التعدى على البيئة بما يؤثر على الصحة العامة ، وفى ضوء تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من المخلفات من على متن "لنش" بنهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

 توصلت جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك (إحدى السيدات – مقيمة ببندر طلخا بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته المذكورة ، وبمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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