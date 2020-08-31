إبراهيم سعيد: كاسونجو لا يصلح أن يكون مهاجما لنادي الزمالك

علق إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، على أداء لاعب الزمالك " كاسونجو " امس امام فريق إنبي





وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بـ "تويتر" قائلا: "‏كاسونجو لايصلح ان يكون مهاجم لنادي الزمالك ويجب البحث عن مهاجم افضل منه تواجده غير مفيد تماما".





وانتهت مباراة الزمالك وإنبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذى اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.





وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.





ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس وتدخل حكم الراية والغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما.







