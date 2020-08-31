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رياضة

إبراهيم سعيد: كاسونجو لا يصلح أن يكون مهاجما لنادي الزمالك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:47 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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مصطفى كرم
علق إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، على أداء لاعب الزمالك " كاسونجو " امس امام فريق إنبي 

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بـ "تويتر" قائلا: "‏كاسونجو لايصلح ان يكون مهاجم لنادي الزمالك ويجب البحث عن مهاجم افضل منه تواجده غير مفيد تماما".

وانتهت  مباراة الزمالك وإنبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذى اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.

ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس وتدخل حكم الراية والغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما. 


وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق محمود حمدي الونش بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.
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