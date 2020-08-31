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أخبار العالم

بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.. القبض على 157 شخصا في المغرب بسبب الشغب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الشرطة المغربية، إلقاء القبض على 157 شخصا، عقب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد أثناء احتفالات عاشوراء. 

وقالت الشرطة المغربية إنها أوقفت 157 شخصا بسبب حرق الإطارات وأعمال الشغب بسبب محاولاتها منع التجمعات في ذكرى عاشوراء وذلك حفاظا على الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وأضافت المديرية العامة: "تم توقيف 157 شخصا من بينهم قاصرون وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والرشق بالحجارة ومقاومة عناصر القوة العمومية وإضرام النار في العجلات المطاطية بالشارع العام".

وتابع البيان: "هذه العمليات الأمنية الميدانية نتج عنها أيضا إصابة 17 موظفا للشرطة و11 عنصرا من القوات العمومية بجروح وإصابات جسدية مختلفة جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية". 

وكانت السلطات المغربية حظرت التجمعات في البلاد أثناء احتفالات ذكرى عاشوراء بسبب فيروس كورونا المستجد. 

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