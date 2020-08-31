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درجة الحرارة تصل 40..الأرصاد تكشف عن أماكن إرتفاع نسب الرطوبة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:05 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة لاعامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد إرتفاع فى درجات الحرارة ولكنه إرتفاع طفيف.

 مشيرا إلى أن نسب الرطوبة فى إرتفاع مما ستزيد من إحساسنا بدرجات الحرارة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه بالبارحة شهدت البلاد إرتفاعا فى نسب الرطوبة، موضحا أن نسب الرطوبة بالقاهرة كانت تصل إلى 85% فى فترات الليل وأقتربت من ال50% خلال فترات النهار.

وتابع أن ارتفاع درجات الحرارة يوجد فى محافظة القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، بينما تتواجد ارتفاع نسب الرطوبة فى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة والفيوم وشمال الصعيد.

وأكد أن درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية فى المنيا واسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، متابعا أن درجات الحرارة بالقاهرة لا تتجاوز ال37 درجة مئوية إلا أن إرتفاع نسب الرطوبة تتسبب فى الشعور بإرتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن إرتفاع نسب الرطوبة مستمر خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن يستمر وحتى بداية فصل الخريف 23/9.
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