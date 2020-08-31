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صورة متداولة لقس يعزف على الكمان تثير الجدل بين الرواد | شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لرجل دين مسيحي داخل أسوار الكنيسة و هو يعزف الكمان و يبدو أنه كان يعزف ترانيم للأقباط داخل الكنيسة و  ليس قداس أو صلاة . 

تقوم الكنيسة ببعض الانشطة بخلاف الصلوات في الكنيسة ، و من ضمنها ترتيل الترانيم الخاصة بهم و يمكن في تلك الحالة استخدام آلات موسيقية هادئة كالكمان أو العود و ليست بدعة أو شئ يدعو للسخرية . 

أثارت تلك الصورة الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي ، فهناك عدد ضئيل جدا من الرواد شاركها و سخر من وجود آلة موسيقية في يد أحد رجال الدين المسيحي في الكنيسة ، و البعض الآخر علق بأن الصورة آثارت حفيظتهم سواء من المسيحيين أو المسلمين  . 

تضمنت التعليقات رد فعل قوي من المسلمين تجاه تلك الصورة و التعليقات الساخرة من القس و هو يعزف الكمان ، و أبرزها " لكم دينكم و لي ديني " ، تلك العبارة تكررت كثيرا في التعليقات على الصورة . 

جدير بالذكر أنه بالرغم من أن الصورة أحدثت ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي إلا أنها أعادت روح الوحدة الوطنية و القيم الحميدة التي تربى عليها المجتمع المصري. 
صورة متداولة لقس يعزف على الكمان تثير الجدل بين الرواد | شاهد
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