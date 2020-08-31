بإجمالي يتخطى الـ 85 ألف حالة.. الكويت تسجل 473 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الكويت، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 473 إصابة جديدة بمرض كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85109 حالات.





وأضافت الصحة الكويتية أنه تم الإبلاغ عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 531 حالة.





وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 574 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 77224 حالة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.





وبين السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7354 حالة.





وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3490 مسحة.