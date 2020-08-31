التنسيق ظلم ميلاد.. ممرض حصل على 98% محروم من الطب

قال ميلاد رسمي، ممرض، إنه يبلغ من العمر 27 عاما وقرر ان يعود الى الدراسة مرة اخرى للحصول على شهادة الثانوية العامة وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، لافتًا الى ان القرار تنفيذه كان صعبا بسبب طبيعة عمله كممرض وانه رب اسره ولديه ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات.





وتابع ميلاد رسمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن حلم حياته من الصغر انه يلتحق بكلية الطب ولكن ظروف اسرته لن تسمح في ذلك الوقت، منوهًا "دخلت مدرسة تمريض عشان اقصر المشوار والعبء على ابويا".





وذكر انه انهى ثانوية عامة هذا العام وحصل على 98% ولكن لم ينصفه التنسيق للالتحاق بأي كلية من كليات الطب وذلك بسبب درجتين، ولكن قرر ان يدخل كلية صيدلة بني سويف.





واوضح انه لا يستطيع الحصول على اي نوع من المنح المقدمة من قبل الدولة او حتى الخاصة لأنه لا ينطبق عليه الشروط للحصول على تلك المنحة.



