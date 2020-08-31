وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية في مختلف المواقع

استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في زيارتها للمجلس بصحبة شباب المصريين الدارسين بالخارج، في إطار مبادرة "ولادك يا مصر" التي أطلقتها وزارة الهجرة بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض في عدد من الملفات، ومن بينها التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة والنهوض بها فى كافة المجالات، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بالمرأة في هذه المرحلة، يأتي ذلك فى إطار برنامج وزارة الهجرة لربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر.









من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على استجابتها السريعة لتنظيم هذا اللقاء، وأشادت مكرم فى مستهل كلمتها بالجهد الكبير الذى يقدمه المجلس القومي للمرأة، للسيدات المصريات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلي التعاون المسبق الذي جمع بين المجلس والوزارة في تنظيم أول مؤتمر لنابغات مصر فى الخارج؛ متمثلا فى إطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي ضم 30 سيدة وخبيرة مصرية في الخارج، كذلك التعاون في حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.









وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على الدور الكبير والاهتمام الذى أولته القيادة السياسية للسيدات المصريات، فقد ضمت الحكومة 8 وزيرات، إضافة إلي 90 نائبة برلمانية، وهذا مايعكس الإيمان الشديد من قبل القيادة السياسية في دورها ضمن خطط التنمية. وأشارت الوزيرة إلي أن أبناءنا في بالخارج عليهم دور كبير في توضيح وتصحيح الصورة الحقيقة عن مصر ومن ضمنها صورة المرأة التي مازالت تقدم بصور نمطية، مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بتخصيص عام بالكامل للمرأة المصرية، في سابقة لم تحدث في العالم كله.









وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها إن القيادة السياسة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بشريحة الدارسين المصريين بالخارج وضرورة تعريفهم بما يطرأ من تطور كبير على كافة المستويات ومنها التعليم الجامعي بمصر، الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية والدولية بمعايير عالمية.









وأضافت وزيرة الهجرة أنها اتفقت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لتنسيق زيارة لعدد من الدارسين المصريين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، لمدينة الجلالة والاضطلاع على جامعة الجلالة الجديدة للوقوف على مستوى الجامعة ومدى جودة التعليم فيها.





ودعت السفيرة نبيلة مكرم شباب الدارسين المصريين بالخارج للعمل سويا في إيضاح صورة مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها بالخارج، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه الدارسين المصريين بالخارج في الترويج لمصر خارجيا.





وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالوزيرة نبيلة مكرم وأبناء المصريين الدارسين بالخارج، معربة عن سعادتها وفخرها بتواجدهم في مصر في زيارة اليوم الى المجلس قائلة: وجودكم فى المجلس اليوم شرف لنا ، مشيرة انها شاركت مع الوزيرة نبيلة مكرم في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" وكانت تجربة ناجحة و نموذج يحتذى به من الجميع حول اهمية العمل الجماعي من اجل تحقيق النجاح والتقدم لمصر.





واستعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود وأنشطة المجلس، حيث أكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمراة أعلنت مصر كأول دولة علي مستوى العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تتكون من 4 محاور وهي محور التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومحور الحماية تقوم على مؤشرات لقياس مدى نجاح تنفيذ الاستراتيجية وبرامج تمكين المرأة .





وأشارت أن نسبة السيدات اللاتى يتولين حقائب وزارية في الحكومة المصرية وصلت الى 25%وهو تاريخيا امر لم يحصل من قبل، موضحة أن البرلمان أقر تشريعات وقوانين تنصف المرأة منها قانون تغليظ العقوبة علي التحرش وقانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمراة، كما أن مصر موقعة على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن المجلس تم إنشاءه منذ 19 عاما وخلال هذه السنوات مر المجلس والمرأة المصرية بمراحل وتغيرات مختلفة.





وأكدت أن المرأة المصرية قوية وحاربت لعقود كثيرة للحصول على حقوقها، وتعيش الآن أزهى عصورها، كما أنها فى مصر وصلت إلى منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي هى السفيرة فائزة ابو النجا ، وهو منصب لم يكن متاح من قبل سواء للنساء أو الرجال ، مشددة على أن تحقيق المساواه ليس نهاية المطاف ولكن الأهم هو تغيير الثقافة والافكار السائدة حول المرأة .









كما أشارت إلى حملة "التاء المربوطة.. سر قوتك" التى أطلقها المجلس وحققت معدلات انتشار وصلت إلى أكثر من 100 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى، وتركز الحملة على أن المرأة ليست ضعيفه ولا مهمشة بل تسعى إلى تمكينها فى جميع المجالات ، واشارت الى جهود المجلس فى تقديم توعية ماقبل الزواج والمتزوجين حديثا تقليل نسبة الطلاق وخلق مساحه أكبر من التفاهم بين الزوجين من خلال البرنامج التوعوى الذى أطلقه بعنوان "معا لنبقى".





واختتمت كلمتها بالتأكيد على استعداد المجلس تقديم كافة المعلومات المتعلقة بوضع المرأة في مصر لشباب مصر بالخارج . وردًا على تساؤلات الشباب حول معدلات التحرش الجنسي في مصر ، ، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن المعلومات التى تشاع بالخارج حول هذه القضية هى معلومات مغلوطة ، مطالبة شباب المستقبل الدارسين بالخارج بالبحث وراء المعلومات الصحيحة ونقلها لانهم "سفراء مصر بالخارج" ، مضيفة أن هذه القضية تحتاج تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لنقل صورة مصر الامنه بالخارج .



