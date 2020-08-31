شاهد.. جميع إطلالات رشا مهدي فى صيف 2020

نشرت الفنانة رشا مهدى فيديو لها يحتوى على كل إطلالاتها هذا الصيف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وكان آخر أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي.
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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
ووجهت رشا مهدي الشكر إلى صانع الفيديو وكتبت: "شكرا مؤمن على الڤيديو الجميل حبيته".
وكان آخر أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي.
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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.