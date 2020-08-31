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حوادث

طلبوا فدية 2 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى خطف صاحب محل مفروشات فى الغربية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:58 م
ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى
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احمد علي
تمكنت وحدة مباحث ثان المحلة الكبرى من ضبط تشكيل عصابى بتهمة خطف واحتجاز صاحب محل مفروشات تحت تهديد السلاح بهدف طلب فدية ٢ مليون جنيه.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أسرة "رمضان قرنى أحمد حسان"، صاحب محل مفروشات، ومقيم قرية العلو، بقيام ثلاث أشخاص بخطفه أثناء ذهابه إلى العمل سيرا على الأقدام عن طريق توكتوك تحت تهديد السلاح الأبيض واحتجازه فى أحدى الشقق السكنية مقابل طلب فدية ٢ مليون جنيه.


تم تشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، وتبين من خلال جمع المعلومات وسماع شهادة إحدى الفتيات التى حدث أمامها الواقعة، أن عند ذهاب المجنى عليه للعمل فوجىء بتوكتوك يستقله ثلاث أشخاص من بينهم ٢ ملثمين قاموا باستيقافه داخل قرية العلو وتهديده بسلاح أبيض لاجباره على ركوب التوكتوك واحتجازه فى أحدى الشقق السكنية بأبوشاهين ثم أجبروه على الاتصال بهاتف شقيقه " السيد " لطلب فدية بمبلغ ٢ مليون جنيه مقابل اطلاق سراحه.

وكشفت التحريات أن والد أحد المتهمين على علاقة صداقة قديمة مع والد المجنى عليه وكان يتردد عليه وطالبه عدة مرات بمبالغ مالية دون وجه حق، وعندما رفض توعده وترصد المتهم بالاتفاق مع باقى المتهمين لخطف المجنى عليه وطلب فدية ٢ مليون جنيه.

تم إعداد مأمورية ضبطية واستطاعت الأجهزة الأمنية من القبض على " ا. ع . ل " سوابق ، " ر. ال . ع .ل " مسجل خطر ، " ا. ع . ال . م " مسجل خطر وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.
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