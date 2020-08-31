أستاذ تخطيط: مخالفات البناء هي الأخطر على الاقتصاد.. والتصالح فرصة لتقنين أوضاع المخالفين.. فيديو

قال الدكتور محمود غيث أستاذ التخطيط، إنه تم إعداد مخططات لكل المدن القائمة والقري القائمة، والمدن الجديدة تم إعداد مخططات بكل نوعياتها.









وأضاف غيث خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مخالفات البناء هي الأخطر علي الاقتصاد والتصالح فرصة لتقنين أوضاع المخالفين.









وتابع أستاذ التخطيط أن اعمال البناء العشوائية ليست مرصودة داخل المخطط ولن يوضع المخطط علي اساسها وهذا خطر كبير.









وأوضح أن النمو العمراني العشوائي وغير المخطط يستهلك أضعاف المساحة المطلوبة الفعلية لإنشاء أي مدينة لأنه نمو متناثر وغير نظامي.









وأشار إلى أن النمو العمراني العشوائي له أنماط عديدة منها المتلاصق والمتناثر وغيرهما.