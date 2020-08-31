متحدث الوزراء: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء .. ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يهدف إلى علاج حالات سابقة وليست جديدة.









وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مخالفات البناء الجديدة لا تحتاج الدولة فيها إلى انتظار مهلة زمنية ويتم إزالتها علي الفور.









وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المهلة الزمنية لملف التصالح لمخالفات البناء تستمر حتي 30 سبتمبر، ولا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء بعد ذلك.









وأوضح المستشار نادر سعد أنه من أول أكتوبر لن يكون هناك حق قانوني للمواطنين الذين لم يقوموا بعمل مصالحة في مخالفات البناء.