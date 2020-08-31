متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع المحافظين جاء لمتابعة رئيس الوزراء لـ ملفين هامين فرضا نفسيهما على الساحة.









وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الملف الأول خاص بفيروس كورونا الذي مازال متواجدا ولن ينتهي وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لابد أن تكون متواجدة.









وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الفترة القادمة سوف تكون صعبة ومحرجة لـ كورونا بسبب تزامن فترة وجود الانفلونزا الموسمية مع استمرار وجود كورونا، وأيضا موسم دخول المدارس فيما يتطلب وجود إجراءات احترازية مختلفة.









وأوضح المستشار نادر سعد أن مدبولي يطالب بتطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأشار إلى أن الملف الثاني الذي تطرق اليه الاجتماع كان خاصا بملف مخالفات البناء سواء عن المخالفات التي تقع تحت طائلة القانون الخاص بالتصالح وهذا القانون تم إقراره بهدف علاج حالات سابقة.