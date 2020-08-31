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فن

كنزي عمرو دياب تثير غضب الجمهور بصورة جديدة .. شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:20 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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ميرنا محمود
نشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها من لندن عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وظهرت كنزى بإطلالة أثارت غضب الجمهور بوضع حذائها في مقدمة صورة منهم، وكتبت معلقة: in Angel.

وجاءت التعليقات كالآتي : 
ليكي حق تعملي كدا ، احلي واحدة بس لو تعقلي ، عمرو دياب شاف الصورة دي .

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وعلى صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو ‏التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف.
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😈 in Angel

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