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المسئول عن تمويل اللقاح الروسي: أكثر من 20 دولة تقدمت بطلب للحصول عليه.. والغالبية دول عربية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، إن اللقاح الروسي من الأخبار السارة لروسيا ولمصر وللعالم، مؤكدًا أنه الحل الممتاز والمجرب وفقًا للتجارب لفيروس كورونا.

وأضاف "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TeN"، أن الدول التي تنتقد روسيا هي أكثر من تهتم للحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن هناك طلبات من أكثر من 20 دولة بالعالم للحصول على لقاح، للحصول على مليار جرعة منه، وأن أكثر طلبات الحصول على لقاح كورونا قادمة من دولة عربية، متابعًا: "نحن في ظل جائحة ويجب أن نصل إلى حلول آمنة حتى لا يموت عدد كبير من البشر".
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