AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تكسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 7 مليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

إليسا تحقق مليون و900 ألف مشاهدة بـ صاحبة رأي.. فيديو

صاحبة رأى لـ إليسا تتخطى 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 4 ملايين مشاهدة

أغنية صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. الرئيس الفرنسي في منزل فيروز

من بائعة أحذية لـ كلية طب الإسكندرية.. آية طه حسين تكشف كواليس كفاحها

بأقل مجهود.. أفضل طريقة لإزالة الشعر نهائيا بالخل والملح

أري بابل يعلن انتقاله رسميًا لنادي الزمالك

أحمد موسى يعلق على «جريمة الفيرمونت»: القضية كبيرة ..فيديو

بشرى سارة .. عالمة بريطانية تكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا |تفاصيل

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

فيديو جراف.. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري

لمظهر جذاب.. أماكن غير تقليدية لثقب الحلق في الأذن.. صور