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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تقترب من 43 مليون مشاهدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:26 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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آيه عاطف
حققت أغنية "بالنبط العريض" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 43 مليون مشاهدة  بعد مرور وقت قصير من طرحها على القناه الرسمية بـموقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".

بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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