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بين الناس

سنية تستغيث لعدم تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة منذ 3 سنوات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة سنية محمد فتحى محمد، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصول والدتها على معاش "تكافل وكرامة" منذ 3 سنوات بسبب عدم تفعيل الفيزا المستخدمة فى الحصول عليه.

 
وقالت في رسالتها: "قدمت على معاش تكافل وكرامة منذ 3 سنوات وكان هناك مشكلة فى الاسم وقمنا بتقديم تظلم لتعديله وحصلنا على الفيزا ولكن لم تفعل حتى الآن ولا أعلم السبب".

 
وناشدت المسئولين مساعدتها فى تفعيل الفيزا التى تحمل رقم قومى 27011050201329 للحصول على المعاش، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01271187486.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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