مواصفات سيارة فولكس فاجن الهجينة



تتميز سيارات فولكس فاجن بالفخامة والأناقة والتمتع بالمميزات العديدة التي تساعدها على إثبات نفسها في قلوب المصريين ، حتى أصبحت متداولة في الشوارع المصرية بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.









بطلة اليوم هي سيارة فولكس فاجن الهجينة التي تتمتع بنظام دفع يتألف من محرك بنزين تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 150 حصانا، وآخر كهربائي بقوة 245 حصانا/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.









كما تتميز بالصالون الداخلي للسيارة وهيكلها القوي، ووصول السرعة القصوى إلى 130 كم في الساعة.







يذكر أن شركة فولكس فاجن الألمانية أعلنت عن طرح النسخة GTI من أيقونتها Golf بالأسواق في سبتمبر المقبل بسعر يبدأ من حوالي 35 ألف يورو أي ما يعادل 665.000 جنيه تقريبًا.







