نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

جاء ذلك نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له اللاعب أمس، عقب حدوث اندلاع أزمة مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ، أثناء مواجهة نادي الاتحاد السكندري ، في بطولة الدوري المصري مساء أمس الإثنين.





وتعرض حسني عبد ربه ، نجم النادي الإسماعيلي ، للطرد ، من مقصورة استاد الإسماعيلية ، الذي يستضيف مباراة الدراويش والاتحاد السكندري ، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.