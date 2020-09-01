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رياضة

عقب هزيمة الإسماعيلي.. الاتحاد السكندري يحقق عدة مكاسب ويكتسب ثقة الجماهير

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:52 ص
حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزار مهما، على منافسة الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز .

وعاد الاتحاد السكندي إلي صفوف الانتصارات من جديد عقب غيابه خلال اللقاءات الماضية بسبب الغيابات التي تعرض لها الفريق، بالإضافة إلى تواجد بعض الإصابات .

واكتسب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول ثقة جماهير الاتحاد السكندري من جديد عقب مهاجمته خلال الفترة الماضية بسبب سوء النتائج .

وعادت الثقة إلى صفوف لاعبي الاتحاد السكندري من جديد، عقب تحقيق الفوز على نادي الإسماعيلي، والعودة إلي المربع الذهبي بالدوري المصري من جديد.

ومن جهة أخرى، نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، كل الشائعات التي أكدت رحيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف، قائلا: "تغيير الجهاز الفني غير صحيح وما يتردد شائعات".

وأكد محمد مصيلحي أن نادي الاتحاد السكندري سيتمكن من المنافسة على بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل في ظل قيادة المدير الفني الحالي طلعت يوسف .

ويتواجد الاتحاد السكندري بالمركز الـ 5 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد "34 " نقطة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة  نظيره طنطا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.
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