عقب هزيمة الإسماعيلي.. الاتحاد السكندري يحقق عدة مكاسب ويكتسب ثقة الجماهير

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزار مهما، على منافسة الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز





وعاد الاتحاد السكندي إلي صفوف الانتصارات من جديد عقب غيابه خلال اللقاءات الماضية بسبب الغيابات التي تعرض لها الفريق، بالإضافة إلى تواجد بعض الإصابات .





واكتسب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول ثقة جماهير الاتحاد السكندري من جديد عقب مهاجمته خلال الفترة الماضية بسبب سوء النتائج .





وعادت الثقة إلى صفوف لاعبي الاتحاد السكندري من جديد، عقب تحقيق الفوز على نادي الإسماعيلي ، والعودة إلي المربع الذهبي بالدوري المصري من جديد.





ومن جهة أخرى، نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، كل الشائعات التي أكدت رحيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف، قائلا: "تغيير الجهاز الفني غير صحيح وما يتردد شائعات".



