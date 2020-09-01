الصحة المكسيكية: تسجيل 3719 إصابة جديدة و256 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.









وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات وصل إلى 599 ألفا و560 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 64414 شخصا.









وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.









جدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.



