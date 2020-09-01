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أخبار العالم

يسرائيل هيوم: المسئولون في الإمارات يرغبون في زيارة المسجد الأقصى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
المسؤولون في الامارات
المسؤولون في الامارات يريدون زيارة المسجد الأقصى وإسرائيل
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء ان المسؤولين في ابو ظبي عبروا عن رغبتهم في زيارة إسرائيل وكذلك زيارة المسجد الأقصى.

وألمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل تقيم علاقات غير رسمية مع دول عربية أخرى، قائلا "هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنني الحديث عنها حتى الآن لكنني أعتقد أنه سيتم الكشف عنها بمرور الوقت. يمكنك أن ترى التغييرات بنفسك في السنوات الأخيرة. لقد التقيت والتقي بالعديد من القادة من العالم العربي، والاجتماعات غير المعلنة. نحن نناقش فتح خطوط جوية وبعثات".

وستقلع الطائرة الاسرائيلية من مطار أبو ظبي في طريق عودتها إلى تل أبيب مرورا بالاجواء السعودية، وستقل أعضاء الوفد الإسرائيلي والامريكي الذي أجرى محادثات في الامارات.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا مشتركًا أكد فيه التزامه بالتوصل إلى اتفاق سلام والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الاستثمار والتمويل والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والمسائل الدبلوماسية والسياحة والثقافة. ويضيف البيت الأبيض: "ستكون النتيجة تعاونًا واسعًا بين اثنين من أكثر اقتصادات المنطقة ابتكارًا وديناميكية".

وأوضح الوفد الإسرائيلي أنه في المرحلة الأولى ، يجب معالجة العناصر الأساسية للعلاقات بين الدول ، مثل إنشاء السفارات وتنظيم علاقات العمل بين البنوك والاتفاق على سياسة منح التأشيرات للزيارات المتبادلة.
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