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فن

رامى جمال يعلن الانتهاء من تسجيل 4 أغاني له

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الفنان رامى جمال عن انتهاء تسجيله 4 أغانى جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


وكتب رامى جمال " ‏طيب أنا خلصت أربع أغاني ومحتار وهاخد رأيكم انزل غنوه حب ولا غنوه دراما ولا غنوه موضوع عام ولا غنوه مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان علي حاجه بوضوح ".


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

- ‏‎بص ادخل علينا ب البهجة الأول وبعدين هات نكد زي مانت عايز مش هتفرق... تراكات المبهجة هتفضل معلقه للسنه الجاية.

- ‏‎نزلها مبهجة عشان 2020 مسحت كل البهجه اللي يُسترك.

- ‏‎أغنية دراما طبعًا لأن أخذنا كفايتنا من البهجة من سقف لازم يكون فيه موازنة ياباشا.

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- ‏‎لا عايزين أغنية زي أغنية فترة مش سهلة كدا.

- ‏‎دراما وعياط ونكد وابعد خالص عن البهجة بعد اللي حصل من المبهجه اللي فاتت محدش عارف ممكن يحصل ايه تاني.

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