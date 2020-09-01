رامى جمال يعلن الانتهاء من تسجيل 4 أغاني له

طيب انا خلصت اربع اغاني ومحتار وهاخد رأيكم انزل غنوه حب ولا غنوه دراما ولا غنوه موضوع عام ولا غنوه مبهجه وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط 🤔😁😁😁😁🎤 والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان علي حاجه بوضوح 🙄🎹🎼🎧🎤🪕🎸🎺🎷🎻🥁