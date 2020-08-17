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فن

كام كومنت وتغني في فرحي.. رامي جمال للمتاجرين بالكومنتات: أتمنى أغني في أفراحكم كلها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:06 ص
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم
وجه الفنان رامي جمال رسالة لعدد من متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وغرد رامي جمال قائلا " ‏موضوع كام كومنت وتغني في فرحي والله انا اتمني اغني في افراحكم كلها والغير مقتدرين  تحديدا مجرد إسعاد شخص ده يسوي عندي الدنيا بس للاسف اللي بيبعتوا آلاف وانا لسه في بدايتي ممكن اعملها مره مرتين واتحمل تكاليف الفرقه لكن مَش هعرف اعملها كتير علشان انا ماضي مع شركه وفِي التزامات ".

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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