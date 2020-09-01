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أخبار العالم

بإجمالي 77657 حالة شفاء.. الكويت تعلن تعافي 433 مصابا بكورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
الشفاء من كورونا
الشفاء من كورونا
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محمود نوفل
 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن شفاء 433 إصابة من مرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع لــ 77657.

وذكرت الوزارة في بيانها إنه تم تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

ويُشار إلى أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد إصابات الفيروس المستجد منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 85109 حالة وكذا ارتفاع أعداد الوفيات من فيروس كورونا 531.
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