AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري علاقات أسرية: ذوقيات السوشيال ميديا ترتبط بـ إتيكيت التواصل مع الناس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:52 م
استشارى علاقات
استشارى علاقات أسرية
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتورة أمل رضوان  استشارى علاقات أسرية ، إن السوشيال ميديا الان اصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا ، سواء بعلاقتنا الشخصية أو العملية.

وأضافت "رضوان" خلال حوارها ببرنامج ، صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية، أن ذوقيات  السوشيال ميديا ترتبط بـ إتيكيت التواصل مع الناس على الميديا.

وأشارت استشارى علاقات أسرية ، إلى أن الاحترام لابد وأن يسود العلاقات ، وأن يكون الاحترام متبادلا ، منوهة إلى أن الإنصات فكرة مهمة جدا للتفاعل والعمل الإيجابي

وتابعت أن التعبير عن وجه النظر يوصل المعلومة بشكل صحيح ،لافتة إلى أن التواصل عن طريق الشات تفقد عناصر مهمه جدا فى التواصل مثل لغة الجسد والصوت ونظرة العين ، لذلك قاموا لعمل" الايموشنز " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير نظم معلومات بـ فيينا: دخول الأطفال على مواقع السوشيال ميديا خطر.. فيديو

هانى الناظر يحسم الجدل حول حقيقة الطاعون الدملى.. فيديو

طليق أنغام يفتح النار على السوشيال ميديا ويكشف طريقته الذكية للتعامل معها

أكلت مفاصلنا .. استشاري علاقات أسرية: إحنا اللي خطر على السوشيال ميديا وليس العكس

الجمهور يطالب شيرين بالعودة لـ السوشيال ميديا .. ومغردون: هترجع لما تخف

ترشيحاتنا

على الموضة وأنيقة.. 20 صورة تبرز أناقة زوجة ماجد المصري في عيد ميلادها

أبرزها الكابتشينو والحلاوة الطحينية.. 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية

الحكومة: لن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية التي تمر بمحافظات الصعيد والقاهرة

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

استعدادًا لمواجهة دجلة.. الأهلي يعود للتدريبات والغيابات تحاصر فايلر

بعد إقالة سلفه لتورطه بقضايا فساد.. تعرف على القائد السعودي الجديد للقوات المشتركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

أسعار سيارات فيات fiat 2020 اليوم في مصر.. صور