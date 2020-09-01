استشاري علاقات أسرية: ذوقيات السوشيال ميديا ترتبط بـ إتيكيت التواصل مع الناس

قالت الدكتورة أمل رضوان استشارى علاقات أسرية ، إن السوشيال ميديا الان اصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا ، سواء بعلاقتنا الشخصية أو العملية.
وأضافت "رضوان" خلال حوارها ببرنامج ، صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية، أن ذوقيات السوشيال ميديا ترتبط بـ إتيكيت التواصل مع الناس على الميديا.
وأشارت استشارى علاقات أسرية ، إلى أن الاحترام لابد وأن يسود العلاقات ، وأن يكون الاحترام متبادلا ، منوهة إلى أن الإنصات فكرة مهمة جدا للتفاعل والعمل الإيجابي.
وتابعت أن التعبير عن وجه النظر يوصل المعلومة بشكل صحيح ،لافتة إلى أن التواصل عن طريق الشات تفقد عناصر مهمه جدا فى التواصل مثل لغة الجسد والصوت ونظرة العين ، لذلك قاموا لعمل" الايموشنز " .