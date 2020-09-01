استشاري علاقات أسرية: ذوقيات السوشيال ميديا ترتبط بـ إتيكيت التواصل مع الناس

قالت الدكتورة أمل رضوان استشارى علاقات أسرية ، إن السوشيال ميديا الان اصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا ، سواء بعلاقتنا الشخصية أو العملية.





"رضوان" خلال حوارها ببرنامج ، صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية، أن ذوقيات السوشيال ميديا ترتبط بـ إتيكيت التواصل مع الناس على الميديا. وأضافتإتيكيت التواصل





وأشارت استشارى علاقات أسرية ، إلى أن الاحترام لابد وأن يسود العلاقات ، وأن يكون الاحترام متبادلا ، منوهة إلى أن الإنصات فكرة مهمة جدا للتفاعل والعمل الإيجابي .





وتابعت أن التعبير عن وجه النظر يوصل المعلومة بشكل صحيح ،لافتة إلى أن التواصل عن طريق الشات تفقد عناصر مهمه جدا فى التواصل مثل لغة الجسد والصوت ونظرة العين ، لذلك قاموا لعمل" الايموشنز " .