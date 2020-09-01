جولة لعميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بمعامل تنسيق جامعة القاهرة.. صور

حرص الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ، على عمل جولة تفقدية داخل معمل التنسيق الخاص بالكلية ومتابعة تسجيل الرغبات.





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كما قال خاطر أن معامل التنسيق تشهد لأول مرة اقبالا كثيفا من جانب الطلاب خلال المرحلة الثانية، لافتًا إلي أن عدد خلال هذه المرحلة وصل إلي ٢٥٤ ألف طالب وهذا عدد كبير لم يشهده تاريخ معامل التنسيق .





وأضاف "خاطر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن المرحلة الأولى لم تشهد أي معوقات من حيث الخدمة أو تطبيق الإجراءات الاحترازية من جانب الطلاب أو أولياء الأمور أو من جانب الموظفين.





وأوضح أن المعامل كانت تشهد حالة من الاستعداد للمرحلة الثانية نظرا لوجود وقت بين المرحلتين لتعقيم المعامل وتوفير الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل واضح وسليم ، لافتا إلي توفير اماكن انتظار للطلاب وأولياء الأمور للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتجنب الزحام داخل المعامل .





وشدد على فتح المعامل طيلة اليوم حتي خروج اخر طالب من الكلية وتوفير لهم كل سبل الراحة والخدمة أثناء تسجيل الرغبات.